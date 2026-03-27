Edirne'de otomobilin takla atması güvenlik kamerasında
Kapıkule - Edirne kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kapıkule - Edirne kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 DH 666 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, bir tesisin park alanında durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı