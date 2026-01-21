Haberler

Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Edirne'de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Y.Z'ye ait evin bahçesindeki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kömürlükte hasar oluştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
