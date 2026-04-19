Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Edirne-Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Muhammet Şen yaşamını yitirirken, yanında bulunan P.O.A. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'de kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Muhammet Şen (46), öldü, yanındaki P.O.A. ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Edirne-Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda meydana geldi. Muhammet Şen'in kullandığı 41 AIM 905 plakalı kapalı kasa minibüs, kırmızı ışıktı bekleyen K.İ. idaresindeki CE 5542 XF Ukrayna plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüsün sürücüsü Şen ve yanındaki P.O.A., araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla minibüsten çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Şen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

