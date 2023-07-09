Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türk Bayrağı Korteji

Edirne'de süren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde her yıl geleneksel hale gelen Türk bayrağı korteji gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağının cazgır ve hakemler tarafından taşındığı sahada protokol ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde destek verdi.

Edirne'de süren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde her yıl geleneksel hale gelen Türk bayrağı korteji gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağının cazgır ve hakemler tarafından taşındığı sahada protokol ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde destek verdi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler Jandarma Edirne Güncel Haberler