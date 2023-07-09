Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türk Bayrağı Korteji
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Edirne'de süren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde her yıl geleneksel hale gelen Türk bayrağı korteji gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağının cazgır ve hakemler tarafından taşındığı sahada protokol ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde destek verdi.
Edirne'de süren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde her yıl geleneksel hale gelen Türk bayrağı korteji gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağının cazgır ve hakemler tarafından taşındığı sahada protokol ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde destek verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel
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