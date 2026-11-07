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Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda hadis temalı sergi açıldı

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Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda hadis temalı resim sergisi açıldı. Açılışa Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı; hadisleri resim sanatıyla buluşturan sergi okulda ziyaretçilere sunuldu.

Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda "Peygamberimin Sözü Hayatımda İzi, Çizgilerle Hadisler" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı.

Hadisleri resim sanatıyla buluşturan sergi, okulda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA
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