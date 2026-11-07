Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda hadis temalı sergi açıldı

Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda hadis temalı sergi açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda hadis temalı resim sergisi açıldı. Açılışa Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı; hadisleri resim sanatıyla buluşturan sergi okulda ziyaretçilere sunuldu.
Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda "Peygamberimin Sözü Hayatımda İzi, Çizgilerle Hadisler" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Serginin açılışına Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı.
Hadisleri resim sanatıyla buluşturan sergi, okulda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Kaynak: AA