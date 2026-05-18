Edirne'de "Kaybolan Meslekler" adlı fotoğraf sergisi açıldı

Edirne'de Uluslararası Müzeler Günü kapsamında, 1920-1950 yıllarına ait 19 fotoğraftan oluşan 'Kaybolan Meslekler' sergisi Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergide dönemin esnaf meslekleri sergileniyor.

Necmi İğe Evi Etnografya Müzesinde düzenlenen programda, Edirne Müze Müdürlüğü arşivinde yer alan ve 1920 ila 1950'li yıllarda çekildiği belirlenen 19 fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kentte dönemin esnafının icra ettiği meslekleri yansıtan fotoğrafların, müze personeli tarafından arşivden seçilip sınıflandırılarak sergiye hazırlandığı belirtildi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın, Dünya Müzeler Günü kapsamında her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu yılın temasının "Bölünmüş Bir Dünyayı Birleştiren Müzeler" olduğunu ifade eden Kırçın, müdürlüğün fotoğraf arşivinde bulunan siyah-beyaz karelerden özel bir seçki hazırladıklarını belirtti.

Kırçın, eski mesleklerin yer aldığı serginin hazırlanmasında emeği geçen ekibe teşekkür etti.

Program kapsamında ayrıca "Necmi İğe Kimdir?" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide Sanat Tarihi Uzmanı Mustafa Karakoç, Edirne Müzesinin kurucularından Necmi İğe'nin hayatı, çalışmaları ve Edirne'nin kültürel mirasına katkıları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
