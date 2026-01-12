Haberler

Edirne'de İl Özel İdaresi köy yollarında karla mücadelesini sürdürüyor

Güncelleme:
Edirne'de etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar küreme ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiriyor. 25 araç ve 30 personelle yürütülen çalışmalar sonucunda kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yoğun çalışma yürütüyor.

İl genelinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, 25 araç ve 30 personelle kar küreme ve solüsyon çalışması gerçekleştiriyor.

Kent geneli kapalı köy yolu bulunmuyor.

Kar yağışının bugün etkisini yitirmesinin beklendiği kentte, hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
500

