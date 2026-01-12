Edirne'de İl Özel İdaresi köy yollarında karla mücadelesini sürdürüyor

Edirne'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yoğun çalışma yürütüyor.

İl genelinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, 25 araç ve 30 personelle kar küreme ve solüsyon çalışması gerçekleştiriyor.

Kent geneli kapalı köy yolu bulunmuyor.

Kar yağışının bugün etkisini yitirmesinin beklendiği kentte, hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçüldü.