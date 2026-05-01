Haberler

Edirne'de kapatılan 'Ulus Pazarı' yerine kurulan 'Balkan Pazarı', kapılarını açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de, Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin de uğrak noktası olan, kasım ayında kapatılan Ulus Pazarı'nın yerine kurulan 'Balkan Pazarı', hizmet vermeye başladı. Her cuma açılacak pazarın ilk gününde, yerel halkın yanı sıra, Yunan ve Bulgar turistler de gelerek alışveriş yaptı.

Kentte 2003 yılından bu yana Dilaverbey Mahallesi'nin 25 Kasım Stadı arkasındaki alanda hizmet veren Ulus Pazarı, geçtiğimiz kasım ayında, Edirne Belediyesi tarafından yönetmeliğe aykırı durumlar nedeniyle kapatıldı. Pazar yönetimi süreci yargıya taşırken, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği pazar ocak ayına kadar hizmet vermeye devam etti. 16 Ocak'ta, yürütmeyi durdurma kararının kalkmasıyla Ulus Pazarı tamamen kapatıldı. Edirne Belediyesi tarafından, söz konusu alanda 'Balkan Pazarı' adıyla yeni pazar kurulması için çalışma başlatıldı. Belediyenin kurumsal olarak işleteceği pazarda yapılan hazırlıklar tamamlanarak bugün hizmet vermeye başladı.

İLK GÜNDE YOĞUN İLGİ

Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin de rağbet gösterdiği pazarın yeniden açılması, hem yerel halkın, hem de yurtdışından gelen turistlerin ilgisine neden oldu. Sabah saatlerinde kapılarını açan pazara çok sayıda ziyaretçi gelerek alışveriş yaptı.

'GERİ BİLDİRİMLER ÇOK GÜZEL'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da, pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gencan, Edirne'nin pazarı özlediğini belirterek, "Edirneli hemşerilerimiz pazarımızı özlemişti. Biz de onları çok bekletmemek adına, 1 Mayıs'ta, bu güzel tarihte, emeğin ve dayanışmanın tarihinde burasının açılışını gerçekleştirdik. Vatandaşımızdan gelen geri bildirimlerimiz güzel. Esnafımızdan gelen geri bildirimler çok güzel. Biz her zaman şöyle söylemiştik; Edirne'nin olanı Edirneli hemşerilerimize vereceğiz. Hem esnafımızı koruyacağız, hem Edirneli hemşerilerimize hizmet üreteceğiz. Bu nedenle çok mutluyuz, inşallah daha da hareketli günler yaşayacak bu Pazar. Hem Edirne'nin ekonomisi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah şehrimizin hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

