Edirne'de Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

Edirne'de, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkez'i ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde çadırda kan bağışlarını kabul ediyor.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Necdet Topçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

Hafta sonları Saraçlar Caddesi'nde kan bağışını kabul ettiklerini belirten Topçuoğlu, "Eğitim öğretim sezonu başlıyor, okullarda da kampanyalar yapacağız. Ayrıca yaz sezonu sona erdi vatandaşların yazlıklarından geldiğini düşünüyorum bu anlamda herkesi kan bağışına davet ediyorum.

Kan bağışlarının artacağını umuyorum. Kan her zaman bir ihtiyaçtır, ilaç gibi üretilemez o nedenle her zaman yeni bağışçı kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Topçuoğlu, yarın da kan bağış kampanyasının süreceğini belirtti.