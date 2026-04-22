Edirne'de Turizm Haftası kapsamında Kakava kurabiyesi ikram edildi

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Turizm Haftası kapsamında 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava-Hıdırellez Şenlikleri öncesi özel olarak hazırladığı Kakava kurabiyesini vatandaşlara ikram etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Meriç, hazırladığı kurabiyeleri stantta sergileyerek tanıttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Meriç, hazırladığı kurabiyeleri stantta sergileyerek tanıttı.

İl Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftasının son etkinliğinde Kakava kurabiyesi ikram ettiklerini söyledi.

Edirne'nin tava ciğer, kavala kurabiyesi, badem ezmesi, ciğer sarma ve İpsala pirinci gibi tescilli birçok lezzetinin bulunduğunu anımsatan Soytürk, "Bugün yaklaşan 5-6 Mayıs Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesi Arif Usta bize kendi reçetesiyle Kakava kurabiyesini üretti. Eline emeğine sağlık. O da yakın zamanda kaybettiğimiz ciğerci Bahri Dinar gibi bizim kıymetlimiz." dedi.

Meriç de yaklaşan Kakava öncesi bereketi simgeleyen nar ile tereyağı, badem ve unu birleştirerek yeni bir kurabiye ürettiğini ve adını Kakava koyduğunu belirtti.

Hızır ile İlyas peygamberlerin buluşmasının Edirne'de Tunca Nehri kıyısındaki Sarayiçi'nde gerçekleştiğini dile getiren Meriç, "Biz Edirneliler ayrıca acaba bu sene babafingoyu görebilecek miyiz diye bekleriz orada. Bu da esprisidir. Bu espriler neden var çünkü hayat kısa gülmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara Kakava kurabiyesi ikram edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
