Edirne'de Kakava coşkusu başladı

Kakava Şenlikleri için kente gelen yerli ve yabancı turistler, resmi kutlamalar öncesi Selimiye Camisi çevresinde davul, zurna ve klarnet eşliğinde Roman havalarıyla eğlendi

Edirne'de "Romanlar'ın Hıdrellezi" olarak anılan Kakava Şenlikleri için kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist yoğunluk oluşturdu.

Turistlerin kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle sabah saatlerinden itibaren kente gelmeleri başladı.

Özellikle Selimiye Camisi çevresinde yoğunluk oluşturan katılımcılar, kutlamalara saatler kala lokal eğlencelere başladı.

Hemen her köşede davul, zurna, klarnet eşliğinde dans eden Romanlar'a katılan turistler şenlik havasına girdi.

Seyyar satıcılardan aldıkları çiçekli taçları takan turistler, Sarayiçi'nde öğleden sonra başlayacak resmi kutlamalar öncesi hareketli Roman havalarına kendilerini kaptırdı.

Almanya'dan gelen Gülcan Kaçar, AA muhabirine, Kakava Şenlikleri'ne katılmak için geldiğini söyledi.

Renkli bir karnavalı andıran şenliğe katılacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Kaçar, "Önceden televizyonlardan izliyorduk. Bu sene şenliklere katılmak üzere Edirne'ye geldik. Atmosfer süper. Her köşede müzik, eğlence var. Çok hoşumuza gitti. Başlangıç çok güzel oldu." dedi.

Bursa'dan gelen Seda Sepetçi, sabahın ilk ışıklarıyla Edirne'ye geldiklerini ve çok eğlendiklerini dile getirdi.

Şu ana kadarki eğlencelerden çok memnun kaldıklarını anlatan Sepetçi, kentin tarihi mekanlarını gezerek müzik eşliğinde eğlendiklerini kaydetti.

İzmir'den gelen Sebiha Kurtiş ise şenlikleri harika bulduğunu belirterek, "Umduğumu buldum. Roman değilim ama içimde var bir Roman havası var." diye konuştu.

Kurtiş, tüm vatandaşlara şenliği görmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
