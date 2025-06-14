Edirne'de Kahverengi Kokarcayla Mücadele İçin 2 Bin Samuray Arısı Salındı

Edirne'de Kahverengi Kokarcayla Mücadele İçin 2 Bin Samuray Arısı Salındı
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Edirne'de tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında, doğaya 2 bin samuray arısı bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bu biyolojik mücadelenin çevre ve insan sağlığı açısından güvenli olduğunu belirtti.

Edirne'de tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 2 bin samuray arısı bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, zararlıyla kimyasal ilaç kullanmadan mücadele edebilmek amacıyla Sarayiçi Adası ve Karaağaç Mahallesi'nde samuray arılarının doğaya salındığını belirtti.

Samuray arısının, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonunu kontrol altına alan faydalı bir böcek olduğunu aktaran Bayazıt, bu yöntem sayesinde hem çevre hem de insan sağlığı açısından güvenli ve etkili bir mücadele sağlandığını vurguladı.

Bayazıt, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, doğada karşılaştıkları samuray arılarına zarar vermemeleri ve biyolojik mücadeleye destek olmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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