Edirne'de Kafeteryada Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bir kafeteryada çıkan kavgada V.Ç. ve U.Ç.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu E.B. ve G.T. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

EDİRNE'de Saraçlar Caddesi'nde bir kafeteryada karşılaşan husumetlisi iki grup arasında çıkan kavgada V.Ç. ve U.Ç.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği E.B. ile bu sırada işletmede bulunan müşterilerden G.T. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi'nde bir kafeteryada meydana geldi. E.B., kentte mağazaların bulunduğu cadde üzerindeki bir kafeteryada oturduğu sırada işletmeye aralarında daha önceden husumet bulunan V.Ç. ve U.Ç. geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında iddiaya göre V.Ç. ve U.Ç., müşterilerin yoğun olduğu sırada husumetlisi E.B.'ye tabancayla ateş açtı. Olayda E.B. ile kafeteryada müşteri olarak bulunan G.T. adlı kadın ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.Saldırganlar olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.