Edirne'de Kadına Şiddet İhbarına Giden Polislerden Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Hap ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Edirne'de 'kadına şiddet' ihbarıyla giden polis ekipleri, minibüste ve sürücüsünün evinde 3 milyon TL değerinde uyuşturucu hap ve kaçak ürün ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'de, 'kadına şiddet' ihbarına giden polis ekiplerinin minibüste ve sürücüsünün evinde yaptığı aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan uyuşturucu hap ve kaçak ürün ele geçirildi. Sürücü C.A. ile yanındaki G.Ç. adlı kadın gözaltına alındı.

Olay, kentin Güney Çevre Yolu mevkisinde meydana geldi. 'Kadına şiddet' ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, C.A adlı erkek sürücü ile kadın yolcu G.Ç.'nin içinde olduğu 34 CGU 114 plakalı minibüsü durdurdu. G.Ç. bu sırada polise araçta uyuşturucu ve kaçak ürün bulunduğunu ihbar etti. Ekiplerin araçta yaptığı aramada uyuşturucu hap ve uyarıcı madde bulundu. Polis daha sonra şüphe üzerine, sürücü C.A.'nın Abdurrahman Mahallesi Aydın Sokak'taki deposunda da arama yaptı. Depoda, piyasa değeri 3 milyon TL olan 30 bin kaçak ürün geçirildi. C.A. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
