Edirne'de Kadın Çiftçilere Destek Töreni Düzenlendi

Edirne Belediyesince kadın çiftçilere yem, damlama sulama sistemi ve ilaçlama kiti dağıtıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Edirne'de tarımın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Tarım olmadığı zaman şehrin sosyolojik ve ekonomik dengesinin nasıl bozulduğunu, çiftçinin topraktan uzaklaşmasıyla ne tür sıkıntıların yaşandığını yaşayarak gördüklerini belirten Gencan, "Hem kadınlarımız üretmeye devam etsin, hem de kuraklıkla mücadele ederken, evde başlar bütün eğitim, hem tarım üzerinden hem de suyla ilgili konuda biraz birbirimizi motive edelim, etrafımızı da bilinçlendirelim istedik. Doğru tarım teknikleri, doğru ilaçlama yöntemleri, doğru uygulamalar bunu kendimize amaç edindik." diye konuştu.

Gencan, Edirne'nin güçlü ve üreten kadınlarla daha güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.

Üreten kadınların yanında duran erkeklerin kadınların mücadelesine büyük katkı sağladığını ifade eden Gencan, "Kadının yürüyüşüne, kadının inancına, kadının mücadelesine saygı duyan tüm erkekler başımızın tacı." dedi.

Karaağaçlı üretici Alev Ule de Edirne Belediyesinin kadın çiftçilere sunduğu desteğin tarımsal üretime katkının yanı sıra kadına verilen değerin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından 100 üreticiye ilaçlama kiti, 80 üreticiye besi ve tavuk yemi, 20 üreticiye de damla sulama sistemi ekipmanları hediye edildi.

Programa İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadın üreticiler katıldı.