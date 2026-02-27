Haberler

Edirne'de jandarma köylerde trafik eğitimlerini sürdürüyor

Güncelleme:
Edirne'de jandarma ekipleri, 'Reflektör Tak, Görünür Ol' Projesi kapsamında Malkoç köyünde trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde temel trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri köylerde trafik eğitimlerine devam ediyor.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Malkoç köyünde "Reflektör Tak, Görünür Ol" Projesi kapsamında kahvehanede eğitim düzenledi.

Eğitimde römorklarda reflektör kullanımı, güvenli trafik bilinci ve temel trafik kuralları, hız kuralları, trafik kazalarının oluşumu ve sonuçları, ROPS demirinin önemi, traktörle trafikte seyir güvenliği, römork, pulluk ve mibzer gibi tarım aletlerinin güvenli şekilde takılması ve kullanımı ile devrilme riskine karşı alınması gereken önlemler konularında bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda ekipler katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
