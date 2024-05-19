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Edirne'de iş vaadiyle kandırılan Hindistan vatandaşı fidye için alıkonuldu

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Edirne'de iş vaadiyle kandırılan Hindistan vatandaşı, ailesinden fidye isteyen şüpheliler tarafından alıkonuldu. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Edirne'de iş vaadiyle kandırdıkları Hindistan vatandaşını alıkoyan ve ailesinden fidye isteyen 3'ü Pakistan uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye getirildi.

Dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne'ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R'den haber alınamadığı, ailesine işkence görüntüleri gönderen şüphelilerin oğullarını serbest bırakmak için 500 bin rupi istediği ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir evde alıkonulduğu tespit edilen A.K.R, adrese düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı.

Pakistan uyruklu 3 şüpheli ile evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. gözaltına alınmış, A.K.R. ifadesinin alınmasının ardından kentten ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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