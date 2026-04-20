Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği eğitimi verildi

Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) iş birliğiyle düzenlenen eğitim Uzunköprü'nün Kadı ile Meriç'in Alibey köylerinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, ipek böceği yetiştiriciliğinin üretim süreçleri, bakım koşulları, verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamalar ve üreticilere sağlanan destekler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitimlerin ardından dut bahçelerinde incelemeler gerçekleştirildi.

E?ğitimlere, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, KOZABİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, Mihalgazi Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Kenan Gecengi, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ramazan Sel, ilçe müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
