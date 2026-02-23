Haberler

Edirne merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Edirne'de, bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı."

Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip, görüntü incelemeleri ile MASAK raporlarının değerlendirildiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı


