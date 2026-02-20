Haberler

Edirne'de 'imar ruhsatında usulsüzlük' operasyonunda 11 gözaltı

Güncelleme:
Edirne'de imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla düzenlenen operasyonda, Edirne Belediyesi İmar Müdürü ve bir belediye meclis üyesinin de bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında işyeri ortakları ve adliye çalışanları da var.

EDİRNE'de imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda; aralarında Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A., belediye meclis üyesi N.M.'nin olduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet gösteren bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük ve firmaya uygulanan para cezalarının usulsüz şekilde kaldırıldığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında polis, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de 14 adrese düzenlediği operasyon ile Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A., belediye meclis üyesi N.M., iş yeri ortakları H.K., A.O., Edirne adliyesi çalışanları E.E.K. ve U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'Dosya gizliliğini ihlal' ve 'Rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

