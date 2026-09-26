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Edirne'de iki adreste yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de polisin iki adreste yaptığı aramada uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 650 gram skunk, kokain, satışa hazır uyuşturucu fişekleri, hassas terazi, 70 bin 120 lira ve altın ele geçirildi.

EDİRNE'de polisin iki adreste yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesini yönelik çalışmasında iki adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Adreslerde arama yapan polis, 650 gram skunk, 81.84 grak kokain, 16 adet satışa hazır vaziyette fişeklenmiş 230.33 gram skunk, 14 adet satışa hazır vaziyette fişeklenmiş 10.51 gram kokain,2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira, 2 grama altın, 8 steroid iğne, 60 streoid hap ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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