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Edirne'de huzurevi sakinlerinin fiziksel aktivite düzeyi değerlendirildi

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Edirne Huzurevi Müdürlüğü’nde, Sağlık Bakanlığının "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik fiziksel aktivite değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Edirne Huzurevi Müdürlüğü'nde, Sağlık Bakanlığının "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik fiziksel aktivite değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde düzenlenen programa, İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurt, Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli doktor ve fizyoterapist, kurum personeli ile huzurevi sakinleri katıldı.

Program kapsamında katılımcılara tek ayak üzerinde denge, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ve 30 saniye otur - kalk testleri uygulandı.

Testlerle huzurevi sakinlerinin fiziksel aktivite durumları değerlendirilirken, sağlıklı yaşlanma ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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