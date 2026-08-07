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Edirne'de Cuma Bereketi: Etli Pilav ve Ayran İkramı

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- Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı'nda düzenlenen programda Vali Yunus Sezer, etli pilav ikram etti

Edirne'de "Paylaşmanın Bereketi Gönül Sofrası Projesi" kapsamında her cuma namazının ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram ediliyor.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2024 yılından bu yana Sabuni Mahallesi'ndeki Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı'nda yürütülen proje, hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülüyor.

Proje kapsamında vakıf aşevinde hazırlanan etli pilav ve ayran, cuma namazının ardından vatandaşlara ikram ediliyor.

İkramlar, şartlı bağışta bulunan kurum, kuruluş veya hayırseverler adına gerçekleştiriliyor.

Bu haftaki programa Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

Program öncesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Sezer, duanın ardından vatandaşlara etli pilav ikram etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, vali yardımcıları Güher Sinem Büyüknalçacı ve Eyyüp Batuhan Ciğerci ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA
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