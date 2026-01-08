Haberler

Edirne'de hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Güncelleme:
Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, hayvan sağlığı alanında 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve 2026 yılı programı üzerine önerilerde bulunuldu.

Edirne'de Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Yıllık Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, hayvan sağlığı alanında 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, son dönemde yürürlüğe giren mevzuat düzenlemeleri ve yapılan değişiklikler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

2026 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında yürütülecek çalışmaların daha etkin, planlı ve koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu, uygulamaya dönük öneriler ele alındı.

Programa, İl Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, ilçe tarım müdürleri ile veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
500

