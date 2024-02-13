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Edirne'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 tutuklama

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Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphelilerinden 8'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, para ve sahte pasaportlar ele geçirildi.

EDİRNE'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen organizatörlere yönelik operasyon düzenledi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 41 mermi, 42 bin 45 TL, 1625 dolar, 6 bin 575 euro, farklı kişilere ait 2 Filistin pasaportu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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