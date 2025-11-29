Edirne'de Gıda İşletmeleri Denetlendi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda Kontrol Şubesi ekipleri restoran, market, pastane, fırın ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İzlenebilirlik, hijyen ve gıda güvenliği kriterlerinin titizlikle incelendiği işletmelerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Ekipler bazı ürünlerden numune aldı. Kontrollerde olumsuzluğa rastlanmadı.