Edirne'de Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 2 TIR ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Edirne'de Lalapaşa ilçesinde karayolunda 2 TIR ile 3 otomobilin karıştığı ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın şerit değiştirerek çarptığı otomobilin alev alıp, yoldan çıktığı anlar yer aldı.
Umut IŞIK- Olgay GÜLER/ LALAPAŞA(Edirne),
