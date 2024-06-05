Üye Girişi
Haberler

Edirne'de fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kavacık köyü yakınlarında bulunan bakliyat ve pirinç fabrikasının bahçesindeki konteynerlerde hasar oluştu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kavacık köyü yakınlarında bakliyat ve pirinç fabrikasının bahçesindeki konteynerlerin olduğu alanda yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası konteynerlerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü İtfaiye Edirne İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title