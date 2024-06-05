Edirne'de fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kavacık köyü yakınlarında bulunan bakliyat ve pirinç fabrikasının bahçesindeki konteynerlerde hasar oluştu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kavacık köyü yakınlarında bakliyat ve pirinç fabrikasının bahçesindeki konteynerlerin olduğu alanda yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası konteynerlerde hasar oluştu.