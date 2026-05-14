Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, burada yaptığı konuşmada engelliliğin yalnızca bireyin taşıdığı bir özellik olmadığını belirtti.

Toplum olarak ortak sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Tohumcu, "Bugün burada toplanmamızın asıl amacı, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek farkındalık yaratmak, empati kurmak ve hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi ortaya koymaktır." dedi.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes de Engelliler Haftası'nın yalnızca bir anma haftası olmadığını ifade etti.

Haftanın, engellilerin sorunlarının, taleplerinin ve çözüm önerilerinin gündeme taşınması açısından önem taşıdığını belirten Düzkes, "Bugün burada yalnızca takvimde yer alan bir haftayı anmak için değil, aynı zamanda bir zihniyet değişimini ilan etmek ve haklı taleplerimizi tek bir ses halinde dile getirmek için toplandık. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, bizler için bir kutlama haftası değil, haklarımızı, eksiklikleri ve çözüm yollarını konuştuğumuz bir farkındalık ve kararlılık haftasıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Saraçlar Caddesi girişinde oluşturulan kortej, davul ve zurna eşliğinde Ulus Pazarı'na kadar yürüdü.