Haberler

Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde farkındalık yürüyüşü yapıldı. Törende engellilerin sorunları ve talepleri vurgulandı.

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, burada yaptığı konuşmada engelliliğin yalnızca bireyin taşıdığı bir özellik olmadığını belirtti.

Toplum olarak ortak sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Tohumcu, "Bugün burada toplanmamızın asıl amacı, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek farkındalık yaratmak, empati kurmak ve hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi ortaya koymaktır." dedi.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes de Engelliler Haftası'nın yalnızca bir anma haftası olmadığını ifade etti.

Haftanın, engellilerin sorunlarının, taleplerinin ve çözüm önerilerinin gündeme taşınması açısından önem taşıdığını belirten Düzkes, "Bugün burada yalnızca takvimde yer alan bir haftayı anmak için değil, aynı zamanda bir zihniyet değişimini ilan etmek ve haklı taleplerimizi tek bir ses halinde dile getirmek için toplandık. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, bizler için bir kutlama haftası değil, haklarımızı, eksiklikleri ve çözüm yollarını konuştuğumuz bir farkındalık ve kararlılık haftasıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Saraçlar Caddesi girişinde oluşturulan kortej, davul ve zurna eşliğinde Ulus Pazarı'na kadar yürüdü.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Huzurevinde ölüme 6 taksitli komik ceza

Yürek yakan görüntüler! Doktora 6 taksitli komik ceza
Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak