Edirne'de Emniyet Personeline Temel Afet Bilinci Eğitimi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve AFAD işbirliğiyle emniyet personeline yönelik düzenlenen Temel Afet Bilinci Eğitimi'nde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne AFAD Müdürlüğü işbirliğinde emniyet personeline yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimi düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş'un katılımıyla eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi, doğru davranış biçimleri ve afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirler üzerine bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Haberler.com
