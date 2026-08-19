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Plakasız motosiklete 86 bin TL ceza

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 86 bin lira ceza kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 86 bin lira ceza kesildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde plakasız bir motosikletin seyir halinde olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede sürücü S.Ç'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 86 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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