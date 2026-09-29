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Edirne'de eğitim toplantısı, ziyaretler ve tarım görüşmeleri yapıldı

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Edirne'de eğitim toplantısı, ziyaretler ve tarım görüşmeleri yapıldı
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Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu başkanlığındaki Süloğlu Koordinasyon Toplantısı'nda eğitim çalışmaları görüşüldü. Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ile muhtarlar MHP İl Başkanlığını ziyaret etti; Beğendikli üreticiler tarım müdürüyle ayçiçeği üretimini konuştu.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu başkanlığında Süloğlu İlçesi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Milli Eğitim Salonu'nda gerçekleşen toplantıda ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan uygulamalar değerlendirildi.

Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Havsa Kaymakamı Aksoy ve muhtarlardan MHP Edirne İl Başkanlığına ziyaret

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve muhtarlar, MHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aksoy, ziyarette MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ile bir araya geldi.

Biçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aksoy'a teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

İl Başkanlığında ayrıca Edirne kent merkezinde görev yapan mahalle muhtarları da ağırlandı.

Biçer, muhtarların sorunlarının çözümünde önemli görev üstlendiğini belirterek, ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Keşanlı üreticilerden İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'ye ziyaret

Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde üretim yapan Hikmet Taşçı ve Ali Sarı, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ayçiçeği üretimi, tarımsal faaliyetler ve üreticilerin sahadaki ihtiyaçları ele alındı.

Köse, Taşçı ve Sarı ile tarımsal üretime ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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