Edirne'de Düzensiz Göçmen Denetimi: 5 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Denetimi: 5 Kişi Yakalandı
Edirne'de gerçekleştirilen ortak denetimde 5 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen ortak denetimde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Atatürk Bulvarı'nda yapılan asayiş ve trafik uygulamasına, İl Göç İdaresi Mobil Göç Noktası ekibi de katıldı. Denetimde yabancı uyrukluların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
