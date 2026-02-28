Edirne'de domates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Havsa ilçesinde Antalya'dan Sırbistan'a domates taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Antalya'dan aldığı domates yükünü Sırbistan'a götüren M.B'nin kullandığı 34 KZS 643 plakalı tırda Çukurköy yakınlarında yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine sürücü tırı yolun kenarına park ederek yangına müdahale etmeye çalıştı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine Edirne ve Havsa itfaiyeleri, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Tır kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerince kapatılan yol yangının söndürülmesinin ardından trafiğe açıldı.