Edirne'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Edirne'de kum ocakları mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, yapılan alkol ölçümünde 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.
Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
N.B. idaresindeki 22 EC 110 plakalı otomobil, kum ocakları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ölçümde sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel