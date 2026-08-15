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Edirne'de Otomobil Devrildi: Parmağı Koptu

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- Yaralının kopan parmağı ekiplerce arandı

Edirne'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

C.B'nin kullandığı 34 UZ 7337 plakalı otomobil 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak parka devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan F.K'nin parmağı koptu.

Ekipler ve olay yerindeki vatandaşlar yaralının parmağını olay yerinde bir süre aradı.

Kopan parmak bulunamazken F.K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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