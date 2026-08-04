Haberler

İpsala'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

İpsala'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü Ahmet Serin olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan M.T. hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Serin yönetimindeki 22 BH 817 plakalı hafif ticari araç, Yapıldak köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Serin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan M.T. ise sağlık ekiplerince İpsala Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Neler oluyor orada?
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...

Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın çeteler bu kez ne için haraç kesmiş

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın haracı ne için kesmişler
Sağlık Bakanlığı'ndan eklem tedavisi ürünlerinde yeni düzenleme

Yeni dönem resmen başladı! Bu kurala uymayanlara işlem yapılacak
Fatih Ahırkapı'da gemi bacasında yangın

Ahırkapı açıklarında gemide yangın
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı

İstanbul'da gece yarısı olay görüntü