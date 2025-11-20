Haberler

Edirne'de Devamsızlık Sorunu Ortadan Kaldırılacak

Edirne'de Devamsızlık Sorunu Ortadan Kaldırılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Devamsızlık Takip Komisyonu ile okul devamsızlığını birkaç yıl içinde sıfıra indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yüzde 75'lik öğrencinin okula kazandırıldığı belirtilirken, işbirliği ve bireysel çalışmaların süreceği vurgulandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, oluşturdukları komisyon sayesinde okula devamsızlığı birkaç yıl içinde tamamen bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yaptığı sunumda, kentte önceki yıllardan bu yana süregelen devamsızlık sorunu bulunduğunu ve bazı öğrencilerin sürekli devamsızlık yaptığını belirtti.

Sorunun çözümü için Vali Yunus Sezer'in destekleriyle kurumların bir araya gelerek Devamsızlık Takip Komisyonunu kurduğunu aktaran Yılmaz, "Şu an sene başında tespit ettiğimiz öğrencilerin yüzde 75'ini okulla buluşturduk. Yüzde 25'lik grup üzerinde özel bir çalışma yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl bunu sıfıra indirmiştik. Devamsızlık yapan öğrenci sayımız her geçen yıl geriliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz devamsızlığın hiç olmaması peşindeyiz. Bu hızla devam eder ve azmimizi sürdürürsek yakında bu sorunu artık konuşmayacağız." dedi.

Yılmaz, okul ve veli ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla velilerin rızasıyla öğretmenler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentte eğitim öğretim faaliyetlerinin 415 okul ve kurumda, 5 bin 183 öğretmen ve 56 bin 480 öğrenciyle sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Edirne'de 7 okul binasının inşaatının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.