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Çukura düşen inek, itfaiye tarafından kurtarıldı

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Edirne'nin Budakdoğanca köyünde yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen inek, itfaiye ekiplerinin vinçle müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

EDİRNE merkeze bağlı Budakdoğanca köyünde yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Budakdoğanca köyünde Fikret Ayten'e ait inek, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Ayten, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan ineği, vinçle kurtardı. Durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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