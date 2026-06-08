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Edirne'de çukura düşen düzensiz göçmen itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edirne'de çukura düşen düzensiz göçmen itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Edirne'de otluk alandaki çukura düşen Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de otluk alandaki çukura düşen düzensiz göçmen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

100. Yıl Mahallesi Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yakınlarındaki otluk alandaki çukurdan yardım sesleri duyan güvenlik görevlileri bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde bir kişinin çukura düştüğünü gören güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kişiyi, düştüğü yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurdan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılan düzensiz göçmen, tedavisinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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