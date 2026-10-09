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Edirne'de çöp konteynerine bırakılan poşetlerden 67 canlı piton çıktı

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Edirne'de çöp konteynerine bırakılan poşetlerden 67 canlı piton çıktı
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, Edirne'de çöp konteynerindeki poşetlerde 67 canlı piton cinsi yılan ele geçirdi. Kamera kayıtlarına göre poşetler Kapıkule'den giriş yapmak için gelen araç tarafından X-Ray öncesi konteynere bırakıldı; Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, 67 adet canlı piton cinsi yılan ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rutin saha kontrolleri sırasında, bir çöp konteynerinde bulunan poşetlerin içerisinde yılanlar olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının geriye dönük incelenmesi sonucunda, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir aracın, X-Ray kontrolü öncesinde söz konusu poşetleri konteynere bıraktığı belirlendi. Poşetlerde yapılan incelemede, 67 adet canlı piton cinsi yılan ele bulunurken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin ekonomik güvenliğini korumak ve kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik faaliyetlerini de kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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