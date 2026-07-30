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Edirne'de çıkan yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü

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Edirne'nin Havsa ilçesinde yol kenarında başlayıp biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Havsa ilçesinde yol kenarında başlayıp biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Osmanlı köyü yolunun kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, biçilmiş buğday tarlasına, ardından Ahmet Tek'e ait iki katlı ev ve depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangında evin bir bölümü ile tarım aletlerinin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi, 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA
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