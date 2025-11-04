Edirne'de Çeltik Saplarından Yakıt Üretilecek Fabrika Kurulacak

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, çeltik ambarı Edirne'de, hasattan geriye kalan çeltik saplarından yakıt üretileceğini söyledi. Sezer, "Burada bu çeltik saplarının değerlendirilmesiyle ilgili bir fabrika kurulacak gibi. Bu işle ilgili olarak da bir yatırımcı var şu anda. Bunları takip ediyoruz. Belki bu sene yetişmez ama önümüzdeki yıl için de böyle bir çalışma ortaya konulacak" dedi.

Edirne Valisi Sezer, kentte kolluk birimleri temsilcileri, kaymakamlar ve kurum temsilcileriyle gerçekleştirilen Ekim ayı asayiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, tüm uyarılara rağmen devam eden anız yakmalarına dikkat çekerek, bununla ilgili yaptırımlarının sürdüğünü söyledi. Çeltik tarlalarında hasattan geri kalan çeltik sapları konusunda proje geliştirildiğini anlatan Sezer, "Bu sene belki sevindirici bir şey. Çeltik saplarının değerlendirilmesi noktasında bir proje gerçekleştiriliyor, bunların yakıt olarak kullanılması noktasında. Onu da Sanayi Bakanlığımızın desteklemeleriyle beraber bu konuda da bir fabrika kurulacak gibi. Bu da bu sene teşvik programına alındı. Tabii bunlar bir milli kaynak. Besleyici özelliği olmadığı için hayvan yemi olarak zannediyorum kullanılamıyor. Enerji verimliliği düşük olduğu için yakıt olarak kullanılıyor. Dolayısıyla tarladan da bir şekilde kaldırmak lazım. Bir çözüm arayışı içerisindeyiz ki bu daha önceki yıllarda da gündeme gelmiş. Bu sene somut bir adım attık gibi. Burada bu çeltik saplarının değerlendirilmesiyle ilgili bir fabrika kurulacak gibi. Bu işle ilgili olarak da bir yatırımcı var şu anda. Bunları takip ediyoruz. Belki bu sene yetişmez ama önümüzdeki yıl için de böyle bir çalışma ortaya konulacak" dedi.

'NARKOTİK SUÇLARINDA YAKALANAN SATICI SAYISI YÜZDE 150 ARTTI'

Kentteki asayiş, kaçakçılık ve trafik uygulamalarıyla ilgili verileri paylaşan Sezer, hırsızlık olaylarında 2024'e oranlar 2025'in ilk 10 ayında yüzde 3'e yakın azalma olduğunu dile getirdi. Dolandırıcılık suçlarındaysa geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 24 azalma olduğunu kaydeden Sezer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin de sürdüğünü anlattı. Sezer, "Malumunuz hem göçmen noktasında, hem de çeşitli suçlardan arananlar noktasında ilimizi kullanarak hem Bulgaristan'a, hem de Yunanistan'a geçmeleri söz konusu olabiliyor. Bu konuda yoğun tedbirlerimizi almış durumdayız. Özellikle hem ilimizde aranan hem de başka illerde aranıp ilimizde yakalanan hapis cezasıyla yakalananlar var. Hapis cezasıyla arananlardan 1288 kişiyi 10 ayda yakalamış durumdayız. Bunlardan hırsızlık, gasp, yağma, kasten adam öldürme gibi narkotik suçlardan arananlar var. Narkotik olaylarla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle satıcılar konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu noktada da hem emniyet birimlerimiz, hem jandarmamız ilçelerimizde ve il merkezimizde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Burada da 115 şüpheli tutuklanmış durumda ki bununla ilgili olarak geçen seneye göre de yüzde 150 oranında bir artışımız söz konusu" dedi.

'İLK 10 AYDA 9 MİLYAR DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA VE UYUŞTURUCU YAKALANDI'

Kentteki dört sınır kapısı ve merkezde uyuşturucu ve kaçak eşya yakalamalarında da rekor derecede artış olduğuna vurgu yapan Vali Sezer, "Yakalamalarla ilgili tarihi rekorlar kırıyoruz, özellikle uyuşturucu yakalamaları noktasında. Çok büyük rakamlarda gümrük kapılarımızda, dışarıda ve içeride gümrük kaçakçılık ve yine emniyet ve jandarmamızın çalışmalarıyla yakaladığımız uyuşturucular söz konusu. Kaçak malzemeden dolayı 456 kişi yakalandı. Ele geçirilen narkotik malzemelerden özellikle esrar yakalamaları konusunda toplamda 3 bin 563 kilo esrar yakalaması söz konusu. Kokainde yine rekor kırarak 313 kilogram, ekstasi 98 bin 252 adet yakalaması söz konusu. Sentetik ecza olarak da 199 bin 822 adet sentetik eczayı yakaladık. Gümrük kaçağı dediğimiz malzemelerle beraber de ilk 10 ayda ele geçirilen suç unsuru malzemelerin yaklaşık piyasa değeri 9 milyar. Burada da 456 kişiye işlem yapılmış durumda. Burada geçen yılla kıyasladığımızda yüzde 105 oranında uyuşturucu madde yakalamalarımızda artış söz konusu" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER / EDİRNE,