Haberler

Suç örgütü üyesini diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçıran 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de, 'Emmi' kod adlı Mehmet Kurtoğlu'nun yurt dışına kaçışında yardım eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Kurtoğlu, Romanya'da yakalandıktan sonra Türkiye'de tutuklandı.

EDİRNE'de, 'Casperlar' suç örgütü üyelerinden 'Emmi' kod adlı Mehmet Kurtoğlu'nun, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçırılmasına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) birçok iş yerinin kurşunlanması ve haraç olaylarının faili olarak aranan 'Casperlar' suç örgütünün önde gelen üyelerinden 'Emmi' kod adlı Mehmet Kurtoğlu, 1 Şubat'ta yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçtı. Kurtoğlu, Romanya'da yakalanmasının ardından 9 Şubat'ta teslim edildiği Türkiye'de tutuklandı. Kurtoğlu'nun kaçmasında organizatörlerin tespiti amacıyla, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'göçmen kaçakçılığı' suçuyla soruşturma başlatıldı. Kamera görüntüsü incelemeleri ve analiz çalışmaları sonucunda Kurtoğlu'nun konakladığı yerden alınıp, hudut kapısına götürüldüğü, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ile Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Kurtoğlu'nun kaçmasına yardım ettikleri belirlenen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı