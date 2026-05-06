Edirne'de yediemin otoparkından çalınan kamyon, Kırklareli'de bulundu

EDİRNE'de, yediemin otoparkından çalınan kamyon, jandarmanın takibiyle Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Osmancık köyünde bulundu. Olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki 22 Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. İşletme sahibi Mustafa E., otoparkta muhafaza edilen 34 AJ 8011 plakalı kamyonun yerinde olmadığını fark edip, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmalarda kamyonun şüpheliler E.A., V.A. ve U.Y. tarafından çalındığı, ardından Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Osmancık köyüne götürüldüğü tespit edildi. Jandarmanın operasyonunda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı, çalınan kamyon da Edirne'deki otoparka teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

