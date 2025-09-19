Haberler

Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde başlayan buğday tarlası yangını, rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi zarar gördü.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde buğday tarlasında başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hıdır köyü kırsalında meydana geldi. Köyde hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarla ve ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İpsala Orman İşletme, İpsala Belediyesi, Keşan Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi ve ağaçlık zarar gördü.

Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp bagaja koymuştu! Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı: Evet bu kadar...

Eşini öldürüp bagaja koymuştu! Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.