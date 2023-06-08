Edirne'de Bisiklet Hırsızlığı, Keşan'da Otomobil ve Motosiklet Plakaları Çalındı

Edirne'de bir kişinin evinin önünde bıraktığı bisiklet, Keşan ilçesinde ise park halindeki otomobilin plakaları ve bir motosiklet çalındı. Şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.