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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nuhoğlu'dan Edirne Bilim Fuarı ziyareti

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nuhoğlu'dan Edirne Bilim Fuarı ziyareti
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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Edirne'de düzenlenen 4006-C Bilim Fuarı Festivali'nde öğrencilerin yenilikçi projelerini inceledi ve gençleri tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 4006-C Edirne Bilim Fuarı Festivali'ne katıldı.

Bilim, teknoloji ve yenilik odaklı projelerin sergilendiği festivalde stantları gezen Nuhoğlu, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirlerin geleceğe yön verecek nitelikte olduğunu belirten Nuhoğlu, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Nuhoğlu, projelerin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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