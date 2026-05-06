Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada E.İ. adlı kadın ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli E.G. için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.G. ile E.İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.G, yanında bulunan bıçakla E.İ'yi karnından ve sağ bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

