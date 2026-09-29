Haberler

Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda kentteki mücadele çalışmaları, kurum faaliyetleri ve alınan tedbirler değerlendirildi; yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bağımlılığın önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Vatandaşlardan büyük tepki var! Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu

Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı

Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi

Fon krizinde yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan "Derhal" resti
Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi

Ünlü oyuncuyu Boğaz'da görenler telefonuna sarıldı
Serenay Sarıkaya ile Pınar Deniz'in podyum yürüyüşleri karşılaştırıldı

İki yıl arayla aynı podyuma çıktılar! Yürüyüşleri karşılaştırıldı