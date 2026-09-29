Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı

Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda kentteki mücadele çalışmaları, kurum faaliyetleri ve alınan tedbirler değerlendirildi; yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve alınan tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bağımlılığın önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA